На Киевщине из-за вспышки африканской чумы уничтожили почти 4 тысячисвиней

На свиноферме ООО "Агрофирма "Глушки" (с. Глушки Белоцерковского района Киевской области) во избежание распространения и ликвидации вспышки африканской чумы свиней уничтожили 3770 свиней.

Об этом сообщает Госпродспотреблужба.

Отмечается, что африканская чума свиней была подтверждена лабораторно 22 июля Государственным научно-исследовательским институтом по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе (Киев) во время исследовании материала двух трупов свиней, принадлежащих агрофирме.

С 23 июля введен карантин, территория свинофермы "Глушки" определена эпизоотическоим очагом африканской чумы свиней.

"По состоянию на 24 июля в рамках плана мероприятий по профилактике, недопущению распространения и ликвидации АЧС осуществлено умерщвление 3765 свиней бескровным методом и сожжено в определенном решением ГЧПК (территория ООО Агрофирма "Глушки") месте вместе с выявленными 22 трупами животных", - говорится в сообщении .

"Сейчас Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области продолжает принимать меры по локализации и недопущению распространения заболевания в соответствии с требованиями Инструкции по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней", - добавили в ведомстве.

Экономическая правда