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Державні конюшні та свиноферми віддадуть у приватні руки – прем'єр

Середа, 22 січня 2020, 09:20
 

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на нараді з представниками державних підприємств заявив, що непрофільні активи держкомпаній будуть віддані у приватний сектор.

Джерело: Олексій Гончарук 

Пряма мова: "Непрофільні активи держкомпаній, які плодять корупцію, будуть віддані у приватний сектор. Їх продаж дозволить підвищити ефективність підприємств державного сектору. Зараз до таких активів належать конюшні, свиноферми та інші. Вони заважають компаніям працювати, не приносять прибутків і створюють передумови для корупції".

Деталі: Гончарук також наголосив, що Фонд державного майна має "вибудовувати способи залучення інвестицій шляхом продажу приватним інвесторам тих об’єктів, які є збитковими та нестратегічними для країни".

Що передувало: 21 січня Гончарук також доручив Міністерству економіки переглянути зарплати топ-менеджерів і наглядових рад.

Українська правда

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свинина аграрії держпідприємства

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