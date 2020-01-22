Державні конюшні та свиноферми віддадуть у приватні руки – прем'єр

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на нараді з представниками державних підприємств заявив, що непрофільні активи держкомпаній будуть віддані у приватний сектор.

Джерело: Олексій Гончарук

Пряма мова: "Непрофільні активи держкомпаній, які плодять корупцію, будуть віддані у приватний сектор. Їх продаж дозволить підвищити ефективність підприємств державного сектору. Зараз до таких активів належать конюшні, свиноферми та інші. Вони заважають компаніям працювати, не приносять прибутків і створюють передумови для корупції".

Деталі: Гончарук також наголосив, що Фонд державного майна має "вибудовувати способи залучення інвестицій шляхом продажу приватним інвесторам тих об’єктів, які є збитковими та нестратегічними для країни".

Що передувало: 21 січня Гончарук також доручив Міністерству економіки переглянути зарплати топ-менеджерів і наглядових рад.