В Киеве силовики обыскивают известную сеть магазинов из-за торговли подделками

Источник: пресс-служба прокуратуры Киева, комментарий пресс-секретаря ведомства Надежды Максимец "Украинской правде", собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "По версии следствия, через эту сеть осуществляется незаконное хранение и сбыт фальсифицированных товаров (одежда, обувь, сумки), маркированных известными мировыми брендами".

Прямая речь Максимец: "При продаже в магазинах не выдают товарные чеки. В свою очередь выдают нефискальные чеки без указания модели и торговых марок компаний с указанием адреса магазина и инициалов физического лица предпринимателя, однако без налогового номера. Это наносит вред не только потребителю, но и репутации компаний, чьи товары подделывают.

Речь идет о 6 известных мировых производителях, торговыми марками которых незаконно маркировали товары в этой сети".

Детали: По словам силовиков, наличие и реализация фальсифицированной продукции, которая официально не ввозилась в Украину, может свидетельствовать о ее контрафактном изготовлении в Украине или ввозе в Украину с сокрытием от таможенного контроля либо вообще вне его, то есть без уплаты соответствующих платежей в государственный бюджет.

Обыски проводятся по 17 адресам магазинов в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса.

Правоохранители традиционно не приводят название магазинов, но по данным "Украинской правды", речь идет о сети "Конфискат".