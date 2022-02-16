Стоимость "Большевика" занизили на 3 миллиарда – ГБР

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Главное оперативное управление Государственного бюро расследований считает, что реальная стоимость 100% акций "Первого киевского машиностроительного завода" составляет ориентировочно 4,5 миллиарда гривень.

Об этом свидетельствует определение Печерского райсуда г. Киева. Это единственное открытое определение в госреестре по этому делу, сообщает издание "Наші гроші".

Стоимость акций завода определялась аудитором на основании исходной информации об объектах оценки, в том числе объектов недвижимости – зданий и сооружений.

Стартовая стоимость аукциона определена на основании отчета об оценке имущества, выполненного "Консалтинговой компанией "Эссет Эксперттайз" по заказу "КПМГ-Украина", которая на основании договора с Фондом госимущества была советником по подготовке к приватизации и продаже пакета акций АО "ПКМЗ".

"По результатам проведения судебными экспертами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины судебной экспертизы оценка, приведенная в отчете, выполненном компанией "Эссет Экспертайз", не отвечает требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества, методологии, методам, оценочным процедурам, имеет значительные недостатки, повлиявшие на достоверность оценки", – говорится в определении.

В частности, отчет не содержит объяснений/обоснований, каким образом проведено разбиение общей площади зданий на производственно-складские здания, здания торгового назначения и офисные здания. Согласно данным отчета, большинство зданий отнесено к производственно-складским зданиям, что существенно влияет на определенную в отчете стоимость недвижимого имущества.

"С учетом вышеприведенного, субъективность разбиения общей площади зданий по назначению без предоставления четкого алгоритма отнесения зданий к определенному типу, дает основания сомневаться в достоверности определенной стоимости и ее объективности", – считают судьи.

Согласно письму Главного оперативного управления Государственного бюро расследований, реальная стоимость 100% акций АО "ПКМЗ" составляет ориентировочно 4,5 млрд грн, поскольку победитель аукциона получил не только здания завода, но фактически 35 га земли, расположенные близко к центру города Киева , возле станции метро "Шулявская".

Согласно постановлению следователя, указанные 44 объекта недвижимости признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Следователь судья 26 января наложил арест на здания и постройки ПАО "Научно-производственное предприятие "Большевик".

Речь идет о 44 объектах недвижимости общей площадью 223 тыс кв м по адресам: в Киеве – проспект Победы, 49/2, ул. Олексы Тихого, 70-А, ул. Гарматная, 9, ул. Гарматная, 4, ул. Вадима Гетьмана (Улица Индустриальная), 2; Черкасская обл., Драбовский р., пгт. Шрамковка, ул. Чапаева, 35.

По материалам производства, неустановленные досудебным расследованием должностные лица Фонда государственного имущества совершили злоупотребление служебным положением в интересах третьих лиц при приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод", что повлекло за собой тяжкие последствия.

Читайте больше о приватизации ПКМЗ в статье Александра Колесниченко и Даны Гордийчук: Приватизация за семь минут. Как Хмельницкий и Черновецкий "разыграли" "Большевик"

Напоминаем:

27 октября АО "Первый киевский машиностроительный завод" продали на аукционе за 1,429 млрд грн – его владельцем станет связанная с группой UFuture Василия Хмельницкого компания.

Как писала ЭП, владельцем ПКМЗ стал консорциум инвесторов, среди которых владелец компании "А-девелопмент" Алексей Баранов и компания UDP под управлением Андрея Иванова. Акционером UDP также Василий Хмельницкий.

На торгах ни одной ставки не сделала компания "ДК Инвест" Степана Черновецкого. Причиной такого поведения источники ЭП называли возможные "закулисные договоренности" с Черновецким, чтобы за "выгодную цену" получить часть недвижимости.

Сообщалось, что Антимонопольный комитет по собственной инициативе проверит соблюдение конкуренции во время аукциона по продаже киевского "Большевика".

Позже Антимонопольный комитет оставил без рассмотрения заявление на покупку Большевика связанной с группой UFuture Василия Хмельницкого ООО "Дженерал Коммерс".

Средства по результатам аукциона по приватизации завода "Большевик" (1,429 млрд грн) 7 декабря поступили в бюджет.

В начале декабря стало известно, что Антимонопольный комитет еще не выносил решения о поданном повторном заявлении о предоставлении разрешения на покупку "Большевика" ООО "Дженерал Коммерс", связанного с группой UFuture Василия Хмельницкого.

Позже АМКУ все же разрешил ООО "Дженерал Коммерс", связанной с группой UFuture Василия Хмельницкого, приобрести АО "Первый Киевский Машиностроительный Завод" ("Большевик"). При этом регулятор проверяет факты возможных неконкурентных действий участников аукциона.