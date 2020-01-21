У Києві силовики обшукують відому мережу магазинів через торгівлю підробками

Столичні правоохоронці 21 січня проводять обшуки у магазинах відомої торговельної мережі через продаж фальсифікату.

Джерело: пресслужба прокуратури Києва, коментар речниці відомства Надії Максимець "Українській правді", співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно: "За версією слідства, через цю мережу здійснюється незаконне зберігання та збут фальсифікованих товарів (одяг, взуття, сумки), маркованих відомими світовими брендами".

Пряма мова Максимець: "Під час продажу у магазинах не видають товарні чеки. Натомість видають нефіскальні чеки без зазначення моделі та торговельних марок компаній із зазначенням адреси магазину та ініціалів фізичної особи підприємця, однак без податкового номеру. Це завдає шкоди не лише споживачу, а й репутації компаній, чиї товари підробляють.

Наразі йдеться про 6 відомих світових виробників, торговельними марками яких незаконно маркували товари у цій мережі".

Деталі: За словами силовиків, наявність та реалізація фальсифікованої продукції, яка офіційно не ввозилася до України, може свідчити про її контрафактне виготовлення в Україні або ввезення до України з приховуванням від митного контролю або взагалі поза ним, тобто без сплати відповідних платежів до державного бюджету України.

Обшуки проводяться за 17 адресами магазинів у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу.

Правоохоронці традиційно не називають назву магазинів, але за даними "Української правди", йдеться про мережу "Конфіскат".