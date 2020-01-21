Глава Совета НБУ призывает к диалогу с Коломойским

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин призывает к конструктивному диалогу между государством и бывшими владельцем Приватбанка Игорем Коломойским.

Об этом он сообщил в интервью ресурсу "Главком", передает Интерфакс-Украина.

"Это вопрос или судебных решений, или других процедур - все зависит от того, что он (экс-акционер Приватбанка Игорь Коломойский - ред.) предложит государству и какую тактику выберут нынешние владельцы банка.

Это вопрос деловых конструктивных переговоров бывших и нынешних владельцев, я призываю к конструктивному диалогу", - сообщил он, отвечая на вопрос о возможностях возвращения Приватбанка Коломойскому.

По словам главы Совета НБУ, запланированная властями продажа ПриватБанка, в случае не достижения мирового соглашения, состоится через три-пять лет - после завершения судебных процессов.

По мнению Данилишина, причиной национализации Приватбанка был риск экономико-политического характера, тогда как владельцы финучреждения действовали более инициативно, инновационно и перспективно в сравнении с другими руководителями банков.

Вместе с тем, глава Совета НБУ раскритиковал методы проведения "очистки" банковской системы центробанком, в частности в связи с тем, что у регулятора не было четкой программы реформирования банковского сектора. По его мнению, это обусловило значительную неопределенность в деятельности банковского и реального секторов и населения.

"Несвоевременная и невзвешенная реакция Нацбанка в 2014-2016 годах не способствовала решению проблем, а спровоцировала затяжную цепную реакцию с обратными связями, привела к углублению кризиса и росту социально-политических рисков", - добавил глава совета НБУ.

Напомним:

5 декабря Совет НБУ признал деятельность правления Национального банка в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и такой, что не соответствует вызовам современного развития Украины.

18 декабря глава Нацбанка заявил, что большинство членов Совета Национального банка продуцируют негативную оценку политике НБУ, что является сюрпризом для остальной части Совета и противоречит экономической логике.

Также Смолий сравнил тезисы, которые продуцирует Совет НБУ во главе с Богданом Данилишиным, с тезисами митингующих под зданием НБУ.

"Какая странная созвучность с лозунгами митинга под стенами НБУ, которые звучат для дискредитации НБУ и наших реформ", – заявил глава регулятора.

Позже, Национальный банк обвинил отдельных членов Совета НБУ в политической мотивированности, а председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в ответ заявил, что критика Совета является попыткой отвлечь внимание общественности от фактов коррупции в НБУ.