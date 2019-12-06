Совет НБУ раскритиковал политику правления Нацбанка
Совет Национального банка рекомендовал правлению НБУ задействовать все средства для снижения учетной ставки, а также раскритиковал укрепление курса гривны.
Соответствующее решение приняли на заседании Совета НБУ, которое состоялось 5 декабря, передает Громдське.
"Признать деятельность Правления Национального банка в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и такой, что не соответствует вызовам современного развития Украины", - сообщили в Совете НБУ.
Также правлению Нацбанка рекомендовали "задействовать все средства и методы денежно-кредитной политики с целью смягчения монетарной политики Национального банка", речь идет об уменьшении размера учетной ставки.
Также в Совете НБУ рекомендовали обновить стратегию управления золотовалютными резервами, в частности график их пополнения путем выкупа валюты с рынка.
Кроме этого правление Нацбанка должно проанализировать сценарий внезапного выхода нерезидентов из государственных ценных бумаг и влияние такого выхода на валютный рынок.
"Предоставить оценку реального обменного/реального эффективного обменного курса (переоценка/недооценка) относительно расчетного равновесного уровня", - рекомендовали в совете Нацбанка.
Напомним:
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что снижение учетной ставки является медленным, что не дает возможности наполнить кредитный рынок дешевыми кредитами.
Правление Национального банка снизило учетную ставку до 15,5% годовых с 25 октября 2019 года.
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