Голова Ради НБУ закликає до діалогу з Коломойським

Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин закликає до конструктивного діалогу між державою і колишніми власником Приватбанку Ігорем Коломойським.

Про це він повідомив в інтерв'ю ресурсу "Главком", передає Інтерфакс-Україна.

"Це питання або судових рішень, або інших процедур - все залежить від того, що він (екс-акціонер Приватбанку Ігор Коломойський - ред.) запропонує державі і яку тактику оберуть нинішні власники банку.

Це питання ділових конструктивних переговорів колишніх і нинішніх власників, я закликаю до конструктивного діалогу", - повідомив він, відповідаючи на питання про можливості повернення Приватбанку Коломойському.

За словами голови Ради НБУ, запланована владою продаж ПриватБанку, в разі недосягнення мирової угоди, відбудеться через три-п'ять років - після завершення судових процесів.

На думку Данилишина, причиною націоналізації Приватбанку був ризик економіко-політичного характеру, тоді як власники фінустанови діяли більш ініціативно, інноваційно і перспективно в порівнянні з іншими керівниками банків.

Разом з тим, глава Ради НБУ розкритикував методи проведення "очищення" банківської системи центробанком, зокрема в зв'язку з тим, що у регулятора не було чіткої програми реформування банківського сектора.

На його думку, це зумовило значну невизначеність в діяльності банківського і реального секторів і населення.

"Несвоєчасна і невиважена реакція Нацбанку в 2014-2016 роках не сприяла вирішенню проблем, а спровокувала затяжну ланцюгову реакцію з зворотними зв'язками, привела до поглиблення кризи та зростання соціально-політичних ризиків", - додав глава ради НБУ.

Нагадуємо:

5 грудня Рада НБУ визнала діяльність правління Національного банку в частині формування та реалізації валютно-курсової політики в 2019 році неефективною та такою, що не відповідає викликам сучасного розвитку України.

Як заявляв голова НБУ Яків Смолій, більшість членів Ради Національного банку продукують негативну оцінку політиці НБУ, що є сюрпризом для іншої частини Ради і суперечить економічній логіці.

Смолій також порівняв тези, які продукує Рада НБУ на чолі з Богданом Данилишиним, із тезами мітингарів під будівлею НБУ.

"Яка дивна співзвучність із лозунгами мітингу під стінами НБУ, які лунають для дискредитації НБУ і наших реформ" – заявив очільник регулятора.

19 грудня Нацбанк звинуватив окремих членів Ради НБУ у політичній умотивованості, а голова Ради НБУ Богдан Данилишин у відповідь заявив, що критика Ради є спробою відволікти увагу громадськості від фактів корупції в НБУ.