Мировой экономике грозит новая Великая депрессия – глава МВФ

Кристалина Георгиева

Мировой экономике грозит новая Великая депрессия из-за всеобщего неравенства и нестабильности финансового сектора.

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, выступая в Институте мировой экономики Петерсона, сообщает The Guardian.

Согласно новому исследованию МВФ, сейчас в мире наблюдается тренд, сходный с ситуацией 1920-х годов, которые окончились крахом рынков в 1929 году.

Также она обратила внимание, что за последние 20 лет неравенства между странами стало меньше, однако разрыв между гражданами внутри одной страны стал гораздо заметнее.

"В Великобритании, к примеру, 10% самых обеспеченных граждан имеют столько же богатства, сколько 50% беднейших. Эта ситуация наблюдается практически в каждой стране Организации экономического сотрудничества и развития, где разрыв между богатейшими и беднейшими слоями достиг или близок к рекордному", — сказала она.

Георгиева добавила, что этот тренд напоминает происходившее в начале XX века, когда технологии и укрупнение предприятий привели к процветанию, к эпохе "ревущих 20-х", а в итоге к финансовому кризису.

Также директор-распорядитель МВФ отметила, что чрезмерный рост неравенства играет на руку популистам, что чревато политическими переворотами.

Она также заявила, что климатические проблемы и торговый протекционизм означают еще большую финансовую волатильность и социальную нестабильность в будущем.

Рекомендуем почитать: Прогноз международных финансистов на 2020: что будет с мировой экономикой