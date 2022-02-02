Марченко: Не рассматриваем других вариантов, кроме как продолжить сотрудничество с МВФ

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Украина ведет переговоры о новой программе с МВФ, но любые переговоры о новой программе предполагают выполнение действующей.

Об этом в интервью ЭП сказал министр финансов Сергей Марченко, комментируя, что в июне заканчивается действующая программа с МВФ.

"Ведутся (переговоры – ред.), но любые переговоры о новой программе предполагают выполнение действующей. Поэтому перед формированием новой повестки дня сотрудничества с МВФ важно полноценно выполнить действующую программу", - отметил министр.

На вопрос, как могут повлиять на сотрудничество с МВФ заявления главы финансового комитета ВР Гетманцева, что Украина может прожить в этом году без программы МВФ, и мы будем продолжать сдерживать цены на газ для населения, если они будут высоки.

"Заявления политиков воспринимается немного по-другому, чем заявления официальных лиц. Если бы я это сказал, это была бы катастрофическая история, а политики сегодня одно могут сказать, завтра – другое.

Даниил Александрович понимает наш график выплат, и он знает, что если бы у нас был доступ к рынку евробондов, мы могли бы сами профинансировать дефицит госбюджета. Но поскольку сейчас мы видим обратный тренд, нам нужно иметь добропорядочные и откровенные отношения с МВФ".

"Поэтому не рассматриваем других вариантов, кроме как продолжить сотрудничество с МВФ, пересматривать программу и, возможно, постепенно подходить к пониманию того, что мы хотим от МВФ на конец 2022-го и 2023-го.

Можем ли мы отказаться от МВФ? Конечно. Вопрос в другом: достаточно ли мы зрелы. Я, честно говоря, не уверен, что мы сейчас в той ситуации, когда мы можем принимать такие решения", - подчеркнул глава Минфина.

"По истории с тарифами, то МВФ не задает вопрос: "Давайте рыночные тарифы!". Это миф, который постоянно разгоняется. В МВФ понимают, что если перевести рыночную цену на потребителей, внутри страны возникнут общественное возмущение и резонанс.

МВФ с нами дискутирует. Они говорят: "Мы понимаем, что сейчас вы не можете совершить переход на рыночное ценообразование, но как вы видите ситуацию в будущем? Что вы планируете делать? Как вы можете обеспечить наличие достаточных средств у компании "Нафтогаз", ее ликвидность?". Таких вопросов очень много.

Форматы бюджетной поддержки этой сферы тоже обсуждаются", – добавил он.

"МВФ говорит, что если есть необходимость создать условия для государственной поддержки этой сферы, то сделать это лучше прямо через бюджет. Мы, Министерство финансов, не склонны этого делать, потому что вообще не склонны поддерживать кого-то. Но такой разговор идет", - резюмировал министр.

По данным ЭП, МВФ настаивает, чтобы разницу компенсировать через программы субсидий.

"В том числе. Через разные формы и механизмы", - ответил на это Марченко.

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Больше о сотрудничестве с МВФ читайте в статье Ярослава Винокурова: Запоздавший транш. Что власти пообещали МВФ за 2,2 миллиарда долларов

Напоминаем:

Глава финкомитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что Украина может пройти 2022 год без новой программы МВФ, несмотря на запланированные 550 млрд грн выплат по госдолгу.

В 2021 году сообщалось, что Национальный банк и Международный валютный фонд в следующем году начнут переговоры о новой программе сотрудничества.

Международный валютный фонд завершил первый пересмотр программы stand-by и согласовал выделение Украине второго транша в 700 млн долларов

Украина и Международный валютный фонд 18 октября достигли согласия на уровне персонала по первому пересмотру программы Stand-By.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что правительство ожидает последующих пересмотров программы в марте и июне следующего года.

Экономическая правда