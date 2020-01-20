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Світовій економіці загрожує нова Велика депресія – голова МВФ

Понеділок, 20 січня 2020, 19:15
 
Крісталіна Георгієва

Світовій економіці загрожує нова Велика депресія через загальну нерівність та нестабільність фінансового сектору.

Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, виступаючи в Інституті світової економіки Петерсона, повідомляє The Guardian.

Згідно з новим дослідженням МВФ, наразі в світі спостерігається тренд, подібний до ситуації 1920-х років, які закінчилися крахом ринків в 1929 році.

Також вона звернула увагу, що за останні 20 років нерівності між країнами стало менше, проте розрив між громадянами всередині однієї країни став набагато помітнішим.

"У Великобританії, наприклад, 10% найбільш забезпечених громадян мають стільки ж багатства, скільки 50% найбідніших. Ця ситуація спостерігається практично в кожній країні Організації економічного співробітництва і розвитку, де розрив між найбагатшими і найбіднішими верствами досяг або близький до рекордного", – сказала вона.

Георгієва додала, що цей тренд нагадує ситуацію, яка відбувалася на початку XX століття, коли технології і укрупнення підприємств привели до процвітання, до епохи "ревучих 20-х", а в підсумку до фінансової кризи.

Також директор-розпорядник МВФ зазначила, що надмірне зростання нерівності грає на руку популістам, що загрожує політичними переворотами.

Вона також заявила, що кліматичні проблеми і торговий протекціонізм означають ще більшу фінансову волатильність і соціальну нестабільність в майбутньому.

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МВФ економіка фінансова криза криза рецесія

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Економічна правда
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