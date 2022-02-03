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МВФ выделяет Пакистану 1 миллиард долларов кредита на финансовую реформу

Четверг, 3 февраля 2022, 18:25
 
Getty Images

Международный валютный фонд одобрил 1 млрд долларов займа Пакистана на реформирование финансовой системы.

Об этом сообщает AP.

Фонд, в частности, требует сократить бюджетные расходы, увеличить налоги и повысить независимость центробанка Пакистана

Этот транш Пакистан должен был получить в прошлом году согласно соглашению, подписанному в 2019 году, но был отложен из-за задержки в соблюдении Пакистаном условий.

Министр финансов Пакистана Шаукат Тарин объявил, что кредит на 3 млрд долл. будет предоставлен в рамках общей программы финансирования от МВФ объемом 6 млрд долл.

МВФ в своем заявлении добавляет, что экономика Пакистана продолжает восстанавливаться, несмотря на проблемы из-за пандемии COVID-19.

Экономическая правда

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МВФ

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