МВФ выделяет Пакистану 1 миллиард долларов кредита на финансовую реформу
Международный валютный фонд одобрил 1 млрд долларов займа Пакистана на реформирование финансовой системы.
Об этом сообщает AP.
Фонд, в частности, требует сократить бюджетные расходы, увеличить налоги и повысить независимость центробанка Пакистана
Этот транш Пакистан должен был получить в прошлом году согласно соглашению, подписанному в 2019 году, но был отложен из-за задержки в соблюдении Пакистаном условий.
Министр финансов Пакистана Шаукат Тарин объявил, что кредит на 3 млрд долл. будет предоставлен в рамках общей программы финансирования от МВФ объемом 6 млрд долл.
МВФ в своем заявлении добавляет, что экономика Пакистана продолжает восстанавливаться, несмотря на проблемы из-за пандемии COVID-19.
Экономическая правда
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