ООО "Рисойл-Херсон" победило в конкурсе на концессию имущества "Херсонского морского торгового порта".

Об этом сообщает издание "Порты Украины" cо ссылкой источник в МИУ.

ООО "Рисойл-Херсон" — консорциум ООО "Петро ойл энд кэмикалс" (Georgian Industrial Group) и Risoil S.A. (Швейцария). Доля грузинской группы составляет 60%, швейцарской компании — 40%.

Как сообщалось раньше, в декабре 2019 года четыре участника подавали заявки и прошли предварительную квалификацию на участие в конкурсе на концессию имущества ГП "Херсонский морской торговый порт" (ХМТП). Это Busserk Liman Isletme Loj (Турция), ООО "Специальная компания "Морской порт Херсон", ООО "Рисойл-Херсон" и ООО "Укрморпорт".

Справка.

Risoil S.A. основана в 2000 году в Женеве (Швейцария). Основными направлениями деятельности компании являются обеспечение логистики масла, насыпных и генеральных грузов в портах Черного моря, продажа и производство растительных масел, торговля зерновыми и масличными культурами в контейнерах, хранение и переработка агропромышленных продуктов.

За годы своего развития компания открыла офисы и запустила производство в ряде стран Европейского Союза, Украины и Грузии.

В Украине компания владеет ООО "СП Рисоил Терминал" в порту "Черноморск" (масло- и зерновой комплекс), терминалом по перевалке растительных масел ООО "Рисоил Юг" в морском порту "Южный", ООО "Морской технический центр" (специализируется на оказании комплексных услуг по перевалке контейнеров и навалочных грузов), ЧАО "Раздельнянский элеватор" в Одесской области, маслопрессовым заводом ООО "Биоил Универсал Украина"