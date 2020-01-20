"Рісойл-Херсон" переміг в конкурсі на концесію "Херсонського морпорту" — ЗМІ

ТОВ "Рісойл-Херсон" перемогло в конкурсі на концесію майна "Херсонського морського торгового порту".

Про це повідомляє видання "Порти України" з посиланням на джерело в МІУ.

ТОВ "Рісойл-Херсон" - консорціум ТОВ "Петро ойл енд кемікалс" (Georgian Industrial Group) і Risoil S.A. (Швейцарія). Частка грузинської групистановить 60%, швейцарської компанії - 40%.

Як повідомлялося раніше, в грудні 2019 років чотири учасника подавали заявки і пройшли попередню кваліфікацію на участь в конкурсі на концесію майна ДП "Херсонський морський торговельний порт" (ХМТП). Це Busserk Liman Isletme Loj (Туреччина), ТОВ "Спеціальна компанія" Морський порт Херсон ", ТОВ "Рісойл-Херсон" і ТОВ" Укрморпорт".

Довідково.

Risoil S.A. заснована в 2000 році в Женеві (Швейцарія).Основними напрямками діяльності компанії є забезпечення логістики масла, насипних і генеральних вантажів в портах Чорного моря, продаж і виробництво рослинних масел, торгівля зерновими та олійними культурами в контейнерах, зберігання і переробка агропромислових продуктів.

За роки свого розвитку компанія відкрила офіси і запустила виробництво в ряді країн Європейського Союзу, України та Грузії.

В Україні компанія володіє ТОВ "СП Рісо Термінал" в порту "Чорноморськ" (масло і зерновий комплекс), терміналом з перевалки рослинних масел ТОВ "Рісо Південь" в морському порту "Південний", ТОВ "Морський технічний центр" (спеціалізується на наданні комплексних послуг з перевалки контейнерів і навалювальних вантажів), ПрАТ "Роздільнянський елеватор" в Одеській області, олійнопресовим заводом ТОВ "Біоіл Універсал Україна"