Курс валют на 20 января: межбанк, наличный и "черный" рынки

20 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,27 - 24,30 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,27 - 24,31 гривни;

Евро - 26,91 - 26,96 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,13 - 24,37 гривни. Евро покупают по 26,65 гривни, продают по 27,05 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,22 - 24,19 гривни, евро - 26,80 - 26,89 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 20 января на уровне 24,25 гривни за доллар.

17 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,27 - 24,30 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 17 января на уровне 24,09 гривни за доллар.

Экономическая правда