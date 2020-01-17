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Курс гривни продолжает снижаться

П'ятниця, 17 січня 2020, 09:20
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 17 січня на рівні 24,09 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,90 (на 16 січня – 26,73 гривні).

Нагадуємо:

16 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,03 – 24,05 гривні за долар.

16 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,17 – 24,19 гривні за долар.

Економічна правда

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