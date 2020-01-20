Курс валют: гривня снизилась к доллару и евро

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 20 января на уровне 24,25 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,93 (на 17 января - 26,9 гривни).

Напоминаем:

17 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,27 - 24,30 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 17 января на уровне 24,09 гривни за доллар.

Экономическая правда