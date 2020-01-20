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Курс валют: гривня снизилась к доллару и евро

Понедельник, 20 января 2020, 09:10
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 20 января на уровне 24,25 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,93 (на 17 января - 26,9 гривни).

Напоминаем:

17 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,27 - 24,30 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 17 января на уровне 24,09 гривни за доллар.

Экономическая правда

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курс валют

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