Аэропорты Харькова и Одессы нарастили пассажиропоток в 2019 году

Аэропорт Харьков в 2019 году принял и отправил 1,34 миллиона пассажиров, что на 40% превысило результат 2018 года, тогда как аэропорт Одесса — 1,69 миллиона пассажиров, показав рост 16,6%.

В течение 2019 года в аэропорт Харьков зашли три лоу-коста Ryanair, Buta Airways и Ernest. Маршрутная сеть воздушных ворот расширилась рейсами в Баку, Вильнюс, Краков, Львов, Милан, Одессу и тд.

Наиболее популярными направлениями в 2019 году из Харькова стали Киев, Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Анталия, Варшава.

Международный пассажиропоток аэропорта Одесса в 2019 году составил 1,4 млн человек, внутренний — 290,7 тыс. человек, что на 16,8% и 15,6% больше аналогичных показателей 2018 года.

Маршрутная сеть предприятия пополнилась рейсами Ernest Airlines в Рим, Buta Airways в Баку, SkyUp в Барселону, Кутаиси, Ереван, Римини, Киев и Харьков, Ellinair в Салоники, Ryanair в Берлин, Братиславу, Краков и тд, Wizz Air в Берлин, Будапешт, Братиславу, Вроцлав и тд.

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