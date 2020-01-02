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Аеропорти Харкова та Одеси наростили пасажиропотік у 2019 році

Четвер, 2 січня 2020, 14:03
 

Аеропорт Харків в 2019 році прийняв і відправив 1,34 мільйона пасажирів, що на 40% перевищило результат 2018 року, тоді як аеропорт Одеса - 1,69 мільйона пасажирів, показавши зростання 16,6%.

Про це повідомляє avianews.com 

Протягом 2019 року в аеропорт Харків зайшли три лоу-коста: Ryanair, Buta Airways і Ernest. Маршрутна мережа повітряних воріт розширилася рейсами в Баку, Вільнюс, Краків, Львів, Мілан, Одесу і тд.

Найбільш популярними напрямками в 2019 році з Харкова стали Київ, Стамбул, Шарм-ель-Шейх, Анталія, Варшава.

Міжнародний пасажиропотік аеропорту Одеса в 2019 році склав 1,4 млн чоловік, внутрішній - 290,7 тис. Осіб, що на 16,8% і 15,6% більше аналогічних показників 2018 року.

Маршрутна мережа підприємства поповнилася рейсами Ernest Airlines в Рим, Buta Airways в Баку, SkyUp в Барселону, Кутаїсі, Єреван, Ріміні, Київ і Харків, Ellinair в Салоніки, Ryanair в Берлін, Братиславу, Краків і тд, Wizz Air в Берлін, Будапешт, Братиславу, Вроцлав і тд.

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