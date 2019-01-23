Ручная кладь и багаж: правила перевозки Wizz Air, МАУ, Ryanair и других авиакомпаний

Что изменилось в правилах перевозки авиакомпаний, которые летают из Украины: вес, размер багажа и стоимость в зависимости от класса. Последние изменения. Инфографика.(укр)

За останній час декілька авіакомпаній, послугами яких регулярно користуються українці, змінили правила перевезення багажу.

ЕП пропонує ознайомитися з умовами найбільших перевізників, які літають з України за популярними напрямками.

Якими повинні бути розмір і вага багажу та ручної поклажі? Що можна брати із собою: великий рюкзак або невелику валізу на колесах, верхній одяг, парасольку, ноутбук чи фотоапарат? Що дозволяється брати із собою з duty-free? Як змінюються правила перевезення в залежності від компанії перевізника, класу, в якому летить пасажир, та рейсу?

МАУ — жодного duty free Як відомо, лоукостери дозволяють перевозити безкоштовно лише ручну поклажу, змушуючи доплачувати за кожну одиницю вантажу інколи більше, ніж вартість самого квитка. На міжконтинентальні рейси, зазвичай, дозволяється брати більш важку поклажу, а верхній одяг та пакети з duty-free можна проносити безкоштовно.



Принаймні, так було до 15 січня 2019 року, допоки Міжнародні авіалінії України не посилили норми провезення ручної поклажі на всіх своїх рейсах, заборонивши брати окремо від ручної поклажі навіть покупки duty-free. Отже, що пропонує МАУ? Пасажири, у вартість квитка яких не входить перевезення зареєстрованого багажу, зможуть взяти з собою на борт літака одну ручну поклажу вагою до 7 кг і розмірами не більше 55х40х20 см, а також верхній одяг та парасольку. Решта речей та аксесуарів, в тому числі ноутбук, преса, фотоапарат, документи чи навіть товари duty free, повинні бути розміщені всередині поклажі. Якщо у вартість квитків входить перевезення зареєстрованого багажу, то на борт літака можна взяти другу ручну поклажу вагою до 5 кг і розмірами не більше 40х30х10 см, наприклад, невеликий рюкзак або сумку для ноутбука. Квиток у бізнес-клас дасть змогу пронести дві ручні поклажі: вагою до 12 і 5 кг. Натисніть для збільшення Додаткову одиницю ручної поклажі, до 5 кг і розмірами не більше 40х30х10 см, можна докупити за 15 євро. Максимальний розмір багажу становить 158 см (висота плюс ширина плюс довжина), вага — 23 кг для економ-класу та преміум-економ-класу і 32 кг для бізнес-класу.

SkyUp — лоукостер з багажем 17 січня правила перевезення оприлюднив перший український лоукостер SkyUp. На рейс можна взяти ручну поклажу стандартного розміру, 55х40х20 см, та невеличку дамську сумочку або сумку для ноутбука, верхній одяг, пакети з duty-free. Вага всіх додаткових предметів не повинна перевищувати 7 кг. Якщо квиток включає перевезення багажу, то пасажир може взяти з собою одну валізу вагою до 23 кг і габаритами до 158 см. Додатковий багаж коштуватиме для пасажира 25 євро за валізу до 23 кг і 40 євро — за валізу вагою 23-32 кг.

Ryanair — 11 євро за кожен зайвий кілограм Найжорстокіші правила — в ірландського лоукостера. З 1 листопада 2018 року безкоштовним є лише один багаж розміром 40x20x25 см. Пасажири, які придбали пріоритетну посадку, зможуть взяти на борт дві одиниці ручної поклажі: велику, 55x40х20 см, та маленьку, 40x20x25 см. Одним з нововведень є те, що відтепер взяти свої речі в салон можуть лише пасажири з пріоритетною посадкою. Решта змушена буде віддавати велику ручну поклажу в багажне відділення. Ця послуга безкоштовна, але змусить затриматися після прильоту для отримання багажу. Вартість Priority Boarding становить 6 євро, якщо купувати завчасно, 8 євро — перед самою посадкою онлайн, 10 євро — в аеропорту. Перевезти додатковий багаж можна за 8-10 євро за валізу до 10 кг та за 10-50 євро за валізу до 20 кг. Ціна залежить від способу реєстрації багажу:в аеропорту чи онлайн. За надмірну вагу доведеться доплатити 11 євро за кг.

WizzAir — поміститися у рюкзак Угорський лоукостер також змінив правила перевезення з 1 листопада 2018 року. З цього часу пасажири можуть безкоштовно брати до салону одну сумку розміром не більше 40x30x20 см і вагою до 10 кг. Безмитні товари, придбані в аеропорту, верхній одяг та друковану продукцію теж можна брати безкоштовно. Натисніть для збільшення Багаж можна зареєструвати окремо за додаткову плату. Ціна коливається від 9 до 27 євро за валізу вагою до 10 кг, від 14 до 70 євро —до 20 кг та від 19 до 86 євро — за багаж до 32 кг залежно від напрямку, дати подорожі і місця реєстрації. Найдешевше можна придбати багаж онлайн разом з квитком.

LOT — до 96 кг багажу В економ-класі можна провезти багаж розміром 55х40х23 см і вагою до 8 кг. У Premium Economy —теж одне місце багажу до 8 кг на міжнародних рейсах та два місця загальною вагою до 12 кг на міжконтинентальних рейсах. Business Class дозволяє провозити два місця багажу по 9 кг кожне. Додатково у будь-який клас можна взяти маленьку сумку розміром 40х35х12 см. Дозволена кількість самого багажу залежить від класу та напряму. Натисніть для збільшення

Belavia — без маленької поклажі В економ-класі норма перевезення ручної поклажі становить 8 кг, у бізнес-класі — 12 кг. Її параметри однакові і не повинні перевищувати 55х40х20 см. Допускається перевезення верхнього одягу, преси та милиць. В економ-класі дозволяється провозити 20 кг багажу, в бізнес-класі — 30-кілограмову валізу до 158 см. Учасники програми "Белавіа лідер" із "золотими" або "срібними" картками можуть перевозити до 10 кг багажу додатково.

Air France — безліч варіантів багажу Стандартно пасажир може перевозити один великий та один малий предмет ручної поклажі: рюкзак та дамську сумочку або фотоапарат. В економ-класі максимальний розмір ручної поклажі — 55х35х25 см. Багаж, що здається, повинен бути вагою до 23 кг і розміром 158 см. Учасники програми лояльності Flying Blue Elite можуть здавати дві валізи. У класі Premium Economy можна провезти три ручні поклажі загальною вагою до 18 кг: дві великі та одну малу. Крім того, пасажир може провезти дві валізи по 23 кг або три валізи, якщо він є учасником програми лояльності. У бізнес-класі також можна перевезти дві великі ручні поклажі та одну малу загальною вагою до 18 кг і два предмети багажу до 32 кг кожен. Третій багаж доступний для учасників програми Flying Blue Elite. Такі ж умови і для тих, хто подорожує першим класом.Правда, тут пасажир може взяти три валізи, а учасник програми лояльності — чотири.

KLM — додаткова валіза для учасників клубу В економ-класі нідерландська авіакомпанія дозволяє взяти на борт одну велику ручну поклажу розміром 55х35х25 см та одну маленьку — невеликий рюкзак чи ноутбук — розміром 40х30х15 см загальною вагою до 12 кг. Читай также Сели и полетели. Топ-10 сервисов, которые сделают отпуск дешевле и интереснее У бізнес-клас дозволено проносити дві великі ручні поклажі розміром по 55х35х25 см кожна та одну маленьку загальною вагою до 18 кг. Багаж, включений в тариф, в економ-класі один: до 158 см і 23 кг. Учасники програм лояльності Flying Blue рівнів Silver, Gold та Platinum можуть перевозити ще одну таку одиницю багажу. Бізнес-клас включає дві одиниці багажу розміром до 158 см і вагою до 32 кг. Учасники програми лояльності можуть перевозити три такі одиниці багажу.