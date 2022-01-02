Украинским авиакомпаниям компенсировали более 60 миллионов за возвращение граждан
Воскресенье, 2 января 2022, 10:00
Министерство инфраструктуры возместило более 60,7 миллиона авиакомпаниям за возвращения украинских граждан домой в связи с введением карантинных ограничений.
Об этом сообщает ведомство.
Особенностью этих рейсов было то, что они вылетали из Украины без пассажиров – то есть без коммерческой загрузки.
Средства возмещены четырем авиакомпаниям: МАУ, SkyUp, AZUR air и WINDROSE.
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