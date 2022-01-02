Украинским авиакомпаниям компенсировали более 60 миллионов за возвращение граждан

Министерство инфраструктуры возместило более 60,7 миллиона авиакомпаниям за возвращения украинских граждан домой в связи с введением карантинных ограничений.

Об этом сообщает ведомство.

Особенностью этих рейсов было то, что они вылетали из Украины без пассажиров – то есть без коммерческой загрузки.

Средства возмещены четырем авиакомпаниям: МАУ, SkyUp, AZUR air и WINDROSE.