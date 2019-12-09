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Польская и украинская компании начнут добывать газ во Львовской области

Понедельник, 9 декабря 2019, 14:56

Государственная польская газовая компания PGNiG и украинская группа компаний "ЭРУ" подписали соглашение о разведке и добыче газа во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба PGNiG.

"Подписанное нами соглашение позволит добывать природный газ в очень перспективном регионе. Я уверен, что наше партнерство с "ЭРУ" будет способствовать повышению ценности обеих компаний", - заявил глава PGNiG Петр Возняк.

В рамках заключенного соглашения компании пробурят разведочную скважину глубиной 2,5 тысячи метров.

Запасы газа на новом месторождении польская компания оценила в около 20 миллиардов кубометров. Работы начнутся, как только будут получены все необходимые разрешения.

В компании "ЭРУ" считают соглашение с PGNiG "первой из многих возможностей украинского энергетического сектора по совместному инвестированию и расширению операций по добыче".

Экономическая правда

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