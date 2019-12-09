Польська і українська компанії почнуть добувати газ у Львівській області

Державна польська газова компанія PGNiG та українська група компаній "ЕРУ" підписали угоду про розвідку і видобуток газу у Львівській області.

Про це повідомляє пресслужба PGNiG.

"Підписана нами угода дозволить видобувати природний газ у дуже перспективному регіоні. Я впевнений, що наше партнерство з "ЕРУ" сприятиме підвищенню цінності обох компаній", - заявив голова PGNiG Пьотр Возняк.

У межах укладеної угоди компанії пробурять розвідувальну свердловину глибиною 2,5 тисячі метрів.

Запаси газу на новому родовищі польська компанія оцінила у близько 20 мільярдів кубометрів. Роботи розпочнуться, щойно будуть отримані всі необхідні дозволи.

В компанії "ЕРУ" вважають угоду з PGNiG "першою з багатьох можливостей українського енергетичного сектора зі спільного інвестування та розширення операцій з видобутку".

Економічна правда