Польська і українська компанії почнуть добувати газ у Львівській області
Державна польська газова компанія PGNiG та українська група компаній "ЕРУ" підписали угоду про розвідку і видобуток газу у Львівській області.
Про це повідомляє пресслужба PGNiG.
"Підписана нами угода дозволить видобувати природний газ у дуже перспективному регіоні. Я впевнений, що наше партнерство з "ЕРУ" сприятиме підвищенню цінності обох компаній", - заявив голова PGNiG Пьотр Возняк.
У межах укладеної угоди компанії пробурять розвідувальну свердловину глибиною 2,5 тисячі метрів.
Запаси газу на новому родовищі польська компанія оцінила у близько 20 мільярдів кубометрів. Роботи розпочнуться, щойно будуть отримані всі необхідні дозволи.
В компанії "ЕРУ" вважають угоду з PGNiG "першою з багатьох можливостей українського енергетичного сектора зі спільного інвестування та розширення операцій з видобутку".
Економічна правда
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