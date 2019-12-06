Арестованное Wi-Fi-оборудование киевского метро продают на аукционе за 7 миллионов

Исполнительная служба Минюста продает на электронной площадке OpenMarket госпредприятия СЕТАМ 569 позиций арестованного WI-Fi-оборудования Киевского метрополитена по стартовой цене 7,2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СЕТАМ.

Отмечается, что 569 позиций арестованного Wi-Fi-оборудования размещаются на станциях метро "Днепр", "Университет", "Ареснальна", "Олимпийская", "Лукьяновская", "Крещатик", "Золотые Ворота", "Кловская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого", "Майдан Независимости", а также в инженерном корпусе КП "Киевский метрополитен".

Среди арестованного имущества, которое выставили на продажу, - батарейные блоки, источники бесперебойного питания, системы распределения питания, маршрутизаторы и коммутаторы Cisco, шлюзы, камеры и многое другое.

Всего на продажу выставили 12 лотов, аукционы запланированы на 23 декабря 2019 и 2 января 2020 года.

"Мы очень надеемся, что после смены собственника оборудования Wi-Fi в Киевском метрополитене заработает качественно и быстро и будет радовать его посетителей", - заявил генеральный директор СЕТАМ Виктор Вишнёв.

Экономическая правда