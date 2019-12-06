Арештоване Wi-Fi-обладнання київського метро продають на аукціоні за 7 мільйонів

Виконавча служба Мін'юсту продаэє на електронному майданчику OpenMarket держпідприємства СЕТАМ 569 позицій заарештованого WI-Fi-обладнання Київського метрополітену за стартовою ціною 7,2 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба СЕТАМ.

Зазначається, що 569 позицій заарештованого Wi-Fi-обладнання розміщуються на станціях метро "Дніпро", "Університет", "Ареснальна", "Олімпійська", "Лук'янівська", "Хрещатик", "Золоті Ворота", "Кловська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого", "Майдан Незалежності", а також у інженерному корпусі КП "Київський метрополітен".

Серед заарештованого майна, яке виставили на продаж, - батарейні блоки, джерела безперебійного живлення, системи розподілу живлення, маршрутизатори і комутатори Cisco, шлюзи, камери та багато іншого.

Загалом на продаж виставили 12 лотів, аукціони заплановані на 23 грудня 2019 року та 2 січня 2020 року.



"Ми дуже сподіваємося, що після зміни власника обладнання Wi-Fi в Київському метрополітені запрацює якісно та швидко й радуватиме його відвідувачів", - заявив генеральний директор СЕТАМ Віктор Вишньов.



Економічна правда