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Кернел приобрел завод Эллада за 21 миллион долларов

Четверг, 5 декабря 2019, 20:46

Агрохолдинг "Кернел", приобрел через дочернюю компанию за 21 миллион долларов активы маслоэкстракционного завода  "Эллада" в Кропивницком, которые холдинг эксплуатировал с 2016 года по толлинговому соглашению.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Завод имеет мощности переработки 274 тыс. тонн семян подсолнечника в год, цена покупки эквивалентна 21 млн дол", – говорится в сообщении "Кернел" на Варшавской фондовой бирже в четверг.

Накануне Антимонопольный комитет Украины дал согласие ООО "Приднепровский маслоэкстракционный завод" агрохолдинга "Кернел" на покупку имущественного комплекса по переработке подсолнечника и производству масла в Кропивницком у ООО "Олиум Групп".

Согласно материалам АМКУ, эти активы в виде движимого и недвижимого имущества в совокупности образуют единый имущественный комплекс у ЧП "Эллада".

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ЧП "Эллада" находится в состоянии прекращения. Его основателем является ООО "Санойл-Финанс", конечным бенефициаром которого выступают ООО "Олиум Групп" и ООО "Аграрные Инвестиции 2012" .

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Кернел

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