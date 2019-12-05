Кернел придбав завод "Елада" за 21 мільйон доларів

Агрохолдинг "Кернел", придбав через дочірню компанію за 21 мільйон доларів активи маслоекстракційного заводу "Еллада" в Кропивницькому, які холдинг експлуатував з 2016 року за толлінговою угодою.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Завод має потужності переробки 274 тис. тонн насіння соняшнику на рік, ціна покупки еквівалентна 21 млн дол", - йдеться в повідомленні "Кернел" на Варшавській фондовій біржі в четвер.

Напередодні Антимонопольний комітет України дав згоду ТОВ "Придніпровський маслоекстракційний завод" агрохолдингу "Кернел" на покупку майнового комплексу з переробки соняшнику і виробництва олії в Кропивницького у ТОВ "Оліум Груп".

Згідно з матеріалами АМКУ, ці активи у вигляді рухомого і нерухомого майна в сукупності утворюють єдиний майновий комплекс у ПП "Еллада".

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, ПП "Еллада" знаходиться в стані припинення. Його засновником є ТОВ "Санойл-Фінанс", кінцевим бенефіціаром якої виступають ТОВ "Оліум Груп" і ТОВ "Аграрні Інвестиції 2012".