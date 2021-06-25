Акции агрохолдинга "Кернел" начали торговаться на "Украинской бирже"

Инвестиционная компания Dragon Capital вместе с "Украинской биржей" объявили о старте торгов акциями украинского агрохолдинга "Кернел", первые сделки были проведены 24 июня 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Dragon Capital.

"До сих пор акции компании "Кернел" торговались только на Варшавской бирже, но мы считаем, что такой качественный актив должен быть доступен для украинских инвесторов: как институциональных, так и розничных.

Именно поэтому Dragon Capital инициировал двойной листинг этих акций в Украине", - заявил управляющий директор Dragon Capital Денис Мацуев.

"Развитие фондового рынка в Украине возможно только с появлением качественных инструментов. Пока в Украине нет IPO локальных компаний, альтернативой для этого есть заведения в Украине иностранных акций, в частности, акций компаний, владеющих активами в Украине и торгуются на иностранных торговых площадках, таких как LSE, NYSE, NASDAQ, WSE", - добавил глава правления "Украинской биржи" Артемий Ершов.

"Кернел" является крупнейшим производителем подсолнечного масла, оперирует около 18% мощностей по переработке подсолнечника в Украине, а также крупнейшим экспортером зерновых культур с долей рынка около 16%.

"Кернел" достиг роста доходов компании на 37% год к году за первые 9 месяцев 2021 года финансового года компании (июль 2020 - март 2021), до почти 4 млрд долл, в то время как чистая прибыль компании выросла в 4,6 раза год к году до 348 млн долл.

Экономическая правда