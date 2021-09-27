"Кернел" Веревского выкупила свои акции на 50 миллионов долларов

Дочерняя компания агрохолдинга "Кернел" – кипрская Etrecom Investments Limited – осуществила обратный выкуп 3,23 миллиона акций "Кернела" по цене 60 польских злотых за штуку на общую сумму 193,62 млн злотых (около 49,3 миллиона долларов по текущему курсу).

Об этом "Кернел" сообщила на Варшавской фондовой бирже, передает "Интерфакс-Украина".

"Выкупленные акции составляют 3,84% уставного капитала компании и 3,84% голосов на общем собрании акционеров. Акции будут сохранены у покупателя без права голоса или прав на получение дивидендов до тех пор, пока совет директоров не примет окончательное решение в отношении цели выкупленных акций", – отмечается в сообщении.

Компания уточнила, что расчет по обратному выкупу был осуществлен брокерским домом IPOPEMA Securities S.A.

Напоминаем:

В августе Kernel Holding S.A. приняла решение выкупить в течение двух лет до 19,2 млн своих акций на общую сумму 250 млн долларов, при этом цена покупки акций должна быть не ниже 50 и не выше 65 польских злотых.

По данным WSE, в настоящее время акции "Кернела" торгуются по 60 злотых за штуку по сравнению с 39,25 злотого на начало года.

Решение провести buyback было принято, поскольку компания и ее дочерние предприятия накопили значительную ликвидность и не имеют каких-либо новых привлекательных инвестиционных возможностей в краткосрочной перспективе.

"Кернел" – крупный производитель и экспортер подсолнечного масла, работающий в производстве, экспорте и внутренних продажах подсолнечного масла, растениеводстве, экспорте зерновых культур, предоставлению услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%.

Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 4,99% акций "Кернела".