"Киевстар" запустил услугу оплаты за такси с помощью SMS

"Киевстар" запустил возможность оплаты за такси с помощью SMS - услуга доступна абонентам в 15 городах (Винница, Днепр, Дрогобыч, Запорожье, Киев, Луцк, Львов, Мариуполь, Одесса, Полтава, Стрый, Сумы, Трускавец, Ужгород, Харьков).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Теперь абоненты Киевстар могут оплачивать услуги службы такси 838 с помощью SMS. Это первый опыт такого способа оплаты и вообще партнерства службы такси и сервиса мобильных платежей, который был реализован в Украине.

Услуга доступна всем абонентам предоплаченной связи Киевстар в 15 городах Украины, где работает служба такси. Рассчитаться за услуги можно с помощью финансового сервиса Киевстар "Смарт-Деньги". Для этого при заказе нужно указать форму оплаты "Смарт-Деньги" от Киевстар, или же загрузить приложение Такси 838 с App Store или Google Play и выбрать соответствующую форму оплаты", - говорится в сообщении.

Напомним:

В 3 квартале 2019 года средний доход оператора "Киевстар" от абонента мобильной связи составлял 69 гривен.

Экономическая правда