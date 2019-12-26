"Київстар" запустив послугу оплати за таксі за допомогою SMS

"Київстар" запустив можливість оплати за таксі за допомогою SMS - послуга доступна абонентам у 15 містах (Вінниця, Дніпро, Дрогобич, Запоріжжя, Київ, Луцьк, Львів, Маріуполь, Одеса, Полтава, Стрий, Суми, Трускавець, Ужгород, Харків).

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Тепер абоненти Київстар можуть оплачувати послуги служби таксі 838 за допомогою SMS. Це перший досвід такого способу оплати та й взагалі партнерства служби таксі та сервісу мобільних платежів, який було реалізовано в Україні.

Послуга доступна всім абонентам передплаченого зв’язку Київстар в 15 містах України, де працює служба таксі. Розрахуватись за послуги можна за допомогою фінансового сервісу Київстар "Смарт-Гроші". Для цього при замовленні потрібно вказати форму оплати "Смарт-Гроші" від Київстар, або ж завантажити додаток Таксі 838 з App Store чи Google Play та обрати відповідну форму оплати", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У 3 кварталі 2019 року середній дохід оператора "Київстар" від абонента мобільного зв'язку становив 69 гривень.

Економічна правда