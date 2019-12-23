Молдова с 2020 года продолжит получать газ через украинский транзит

С 1 января 2020 года Молдова будет получать российский газ по традиционному маршруту - транзитом через Украину.

Об этом заявил президент Молдовы Игор Додон на брифинге в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

"Россия и Украина смогли договориться, это значит, что газ и дальше будет поступать в республику по традиционному маршруту", - сказал президент Молдовы.

Додон сообщил, что на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге он обсуждал этот вопрос и с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вы знаете, что Россия согласилась продлить еще на три года действующий контракт на поставку газа в Молдову.

Это означает, что прежние условия будут сохранены, а существующая схема позволит нам получать с 1 января газ по существенно более низким тарифам ($173 за 1000 кубометров - ред)", - сказал глава государства.

Отвечая на вопросы журналистов, премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что согласованный с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) кредит на $50 млн. останется невостребованным.

"Мы подписали это соглашение на случай, если понадобились бы дополнительные средства закупку газа в случае прекращения транзита российского через Украину и возникновения необходимости обеспечения альтернативных поставок.

Это был резервный вариант на случай прекращения транзита через Украину. В нынешней ситуации он не понадобится, кредитная линия не будет открыт. Молдова за это ничего не должна платить", - подчеркнул Кику.

Напомним:

Министерства энергетики Украины и Молдовы 13 декабря в Кишиневе подписали меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа.

12 декабря правительство Молдовы подписало соглашение с Европейским банком реконструкции и развития, по которому стране предоставят аккредитив на 50 миллионов долларов для закупки газа у Нафтогаза, в случае если транзит российского газа через территорию Украины остановится.

20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал новый газовый контракт с российским "Газпромом" "сложным для всех сторон компромиссом".



Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.