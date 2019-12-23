Молдова з 2020 року продовжить отримувати газ через український транзит

З 1 січня 2020 року Молдова буде продовжувати отримувати російський газ за традиційним маршрутом - транзитом через Україну.

Про це на брифінгу в понеділок заявив президент Молдови Ігор Додон, передає Інтерфакс-Україна.

"Росія та Україна змогли домовитися, це означає, що газ і надалі надходитиме до республіки традиційним маршрутом", - сказав президент Молдови.

Додон повідомив, що на полях неформального саміту СНД у Санкт-Петербурзі він обговорював це питання і з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Ви знаєте, що Росія погодилася продовжити ще на три роки чинний контракт на постачання газу до Молдови. Це означає, що колишні умови буде збережено, а нинішня схема дасть нам змогу отримувати з 1 січня газ за суттєво нижчими тарифами ($173 за 1000 кубометрів - ред)", - сказав глава держави.

Відповідаючи на запитання журналістів, прем'єр-міністр Молдови Йон Кіку заявив, що погоджений з Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) кредит на $50 млн залишиться незатребуваним.

"Ми підписали цю угоду на випадок, якщо знадобилися б додаткові кошти на закупівлю газу у разі припинення транзиту російського через Україну та виникнення необхідності забезпечення альтернативних постачань.

Це був резервний варіант на випадок припинення транзиту через Україну. У нинішній ситуації він не знадобиться, кредитну лінію не буде відкрито. Молдова за це нічого не повинна платити", - наголосив Кіку.

Нагадуємо:

12 грудня уряд Молдови підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку, за яким країні нададуть акредитив на 50 мільйонів доларів для закупівлі газу у Нафтогазу, якщо транзит російського газу через територію України зупиниться.

Також 13 грудня Міністерства енергетики України та Молдови в Кишиневі підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері безпеки постачання газу.

20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав новий газовий контракт з російським "Газпромом" "складним для всіх сторін компромісом".



Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.

Усі документи мають бути підписані до кінця поточного року.