ЕБРР выделил средства Молдове для возможной покупки газа у Нафтогаза

Правительство Молдовы подписало соглашение с Европейским банком реконструкции и развития, по которому стране предоставят аккредитив на 50 миллионов долларов для закупки газа у Нафтогаза, в случае если транзит российского газа через территорию Украины остановится.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы подписали соглашение, которое обеспечит Молдову газом в качестве резервного сценария. Подчеркиваю, это резервный вариант, который будет применен только в случае прекращения транзита газа через Украину ", - сообщил премьер-министр Молдовы Ион Кику.

По его словам, 50 млн дол будет использован только при условии, что транзит газа через Украину остановится, а в местной газовой компании "Молдова-газ" не будет средств на поиск альтернативных путей закупки газа.

Как предполагается, Нафтогаз в рамках соглашения закупит на европейском рынке около 400 млн куб м газа, потом поставит в Молдову.

Напомним:

Сейчас Молдова импортирует газ по договоренности с Газпромом, единственный путь российского газа в Молдову проходит через территорию Украины.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что 12 декабря обсудит в четверг в Киеве вопросы импорта российского газа транзитом через Украину, а также возможность покупки газа в Украине.

Президент Владимир Зеленский за кулисами Нормандской встречи в Париже сказал журналистам, что Украина подпишет договор с Россией о поставках газа "по лучшим условиям, чем до этого" – на период "где-то посередине" между одним и десятью годами.

4 декабря президент России Владимир Путин назвал условия украинской стороны по транзиту газа "экономически неприемлемыми".

Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.

18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.

"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.