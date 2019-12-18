Суд рассмотрит иск экс-главы набсовета Ощадбанка против НБУ в закрытом режиме

Окружной админсуд Киева продолжит рассмотрение дела по иску экс-главы наблюдательного совета Ощадбанка Шевки Аджунера против Нацбанка в закрытом режиме.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что в ходе подготовительного заседания 17 декабря суд рассмотрел ходатайство представителя НБУ о рассмотрении дела в закрытом режиме и удовлетворил его.

Шевки Аджунер просит суд признать противоправным и отменить решение Комитета НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем, которым ему было отказано в согласовании на должность главы наблюдательного совета Ощадбанка.

Он считает оспариваемое решение НБУ предвзятым, незаконным и таким, которое принято регулятором с превышением своих полномочий.

При рассмотрении дела в закрытом судебном заседании могут присутствовать только участники дела, а в случае необходимости - свидетели, эксперты, специалисты, переводчики.

Использование систем видеоконференцсвязи и трансляции хода судебного заседания в сети Интернет в закрытом судебном заседании не допускается.

Напомним:

В сентябре Аджунер подал иск на Нацбанк - он требует признать противоправным и отменить решение Комитета НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, которым ему было отказано в согласовании на должность главы наблюдательного совета Ощадбанка.

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Экономическая правда