Все разделы
Укр / Рус

Суд рассмотрит иск экс-главы набсовета Ощадбанка против НБУ в закрытом режиме

Среда, 18 декабря 2019, 14:54

Окружной админсуд Киева продолжит рассмотрение дела по иску экс-главы наблюдательного совета Ощадбанка Шевки Аджунера против Нацбанка в закрытом режиме.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что в ходе подготовительного заседания 17 декабря суд рассмотрел ходатайство представителя НБУ о рассмотрении дела в закрытом режиме и удовлетворил его.

Шевки Аджунер просит суд признать противоправным и отменить решение Комитета НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем, которым ему было отказано в согласовании на должность главы наблюдательного совета Ощадбанка.

Он считает оспариваемое решение НБУ предвзятым, незаконным и таким, которое принято регулятором с превышением своих полномочий.

При рассмотрении дела в закрытом судебном заседании могут присутствовать только участники дела, а в случае необходимости - свидетели, эксперты, специалисты, переводчики.

Использование систем видеоконференцсвязи и трансляции хода судебного заседания в сети Интернет в закрытом судебном заседании не допускается.

Напомним:

В сентябре Аджунер подал иск на Нацбанк - он требует признать противоправным и отменить решение Комитета НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, которым ему было отказано в согласовании на должность главы наблюдательного совета Ощадбанка.

Читайте подробнее в статье: НБУ и Ощадбанк в клинче. Почему Нацбанк забраковал набсовет банка

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ Ощадбанк суд

powered by lun.ua
Материалы по теме
Смолий намекнул на синхронность тезисов главы Совета НБУ и Коломойского 18 декабря 2019, 10:25
Время Х для Приватбанка и Коломойского: что может произойти с банком 18 декабря 2019, 08:15
Новости 17 декабря: НБУ, Коломойский и рынок земли 17 декабря 2019, 21:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!