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Суд розгляне позов ексглави наглядової ради Ощадбанку до НБУ в закритому режимі

Середа, 18 грудня 2019, 14:54

Окружний адмінсуд Києва продовжить розгляд справи за позовом ексголови наглядової ради Ощадбанку Шевкі Аджунера до Нацбанку у закритому режимі.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що у ході підготовчого засідання 17 грудня суд розглянув клопотання представника НБУ про розгляд справи у закритому режимі та задовольнив його.

Шевкі Аджунер просить суд визнати протиправним та скасувати рішення Комітету НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності  банків, нагляду платіжних систем, яким йому було відмовлено у погодженні на посаду голови наглядової ради Ощадбанку. 

Він вважає оскаржуване рішення НБУ упередженим, незаконним і таким, що прийнято регулятором з перевищенням своїх повноважень.

Під час розгляду справи у закритому судовому засіданні можуть бути присутніми лише учасники справи, а в разі необхідності - свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі.

Використання систем відеоконференцзв’язку та транслювання перебігу судового засідання в мережі Інтернет у закритому судовому засідання не допускається.

Нагадаємо:

У вересні Аджунер подав позов на Нацбанк - він вимагає визнати протиправним та скасувати рішення Комітету НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, яким йому відмовили у погодженні на посаду голови наглядової ради Ощадбанку.

Читайте детальніше у статті: НБУ та Ощадбанк в клінчі. Чому Нацбанк забракував наглядову раду банку

Економічна правда

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НБУ Ощадбанк суд

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