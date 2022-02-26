Нацбанк выдал банкам более 50 миллиардов для должной работы
Национальный банк выдал в пятницу кредитов на 51,5 млрд грн для обеспечения должного уровня ликвидности банков.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Банки получали денежные средства, в частности, в рамках бланкового рефинансирования, то есть кредита без обеспечения. Инструмент был использован впервые вместе со стандартными инструментами поддержки ликвидности.
Были проведены два тендера для поддержки ликвидности, на которых банкам предоставлено рефинансирование в объеме 51,5 млрд грн.
Этот инструмент, говорят в НБУ, усиливает способность банков должным образом и в полном объеме выполнять обязательства перед клиентами – юридическими и физическими лицами.
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