Нацбанк выдал банкам более 50 миллиардов для должной работы

Национальный банк выдал в пятницу кредитов на 51,5 млрд грн для обеспечения должного уровня ликвидности банков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Банки получали денежные средства, в частности, в рамках бланкового рефинансирования, то есть кредита без обеспечения. Инструмент был использован впервые вместе со стандартными инструментами поддержки ликвидности.

Были проведены два тендера для поддержки ликвидности, на которых банкам предоставлено рефинансирование в объеме 51,5 млрд грн.

Этот инструмент, говорят в НБУ, усиливает способность банков должным образом и в полном объеме выполнять обязательства перед клиентами – юридическими и физическими лицами.