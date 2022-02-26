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Покупателем военных облигаций будет НБУ – решение правительства

Суббота, 26 февраля 2022, 09:31

Покупателем военных облигаций внутреннего государственного займа, выпуск которых планируется в объеме до 400 млрд грн, будет Национальный банк.

Об этом говорится в постановлении правительства.

Облигации будут выпускаться под 11% годовых. Срок обращения – до 15 лет. Купонный период – один год.

"Министерству финансов обеспечивать размещение облигаций по их покупке Национальным банком и при составлении проекта государственного бюджета Украины на соответствующий год предусматривать средства на их погашение и обслуживание", - говорится в документе.

Напомним:

Кабмин на внеочередном заседании принял ряд решений: в частности, по выпуску военных облигаций, усиленной охране портов и временной остановке экспорта препаратов крови.

Государственная казначейская служба совместно с Минфином осуществит перераспределение средств, чтобы прежде всего финансировать усиление нацбезопасности и обороны, необходимы внеочередные меры в условиях военного положения и платежи, подчеркнул премьер.

Правительство приняло решение осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд грн путем поэтапного выпуска военных облигаций.

Экономическая правда

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НБУ Кабмин облигации

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