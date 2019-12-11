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В правительстве насчитали "Нафтогазу" пеню на 163,5 миллионов

Среда, 11 декабря 2019, 15:51

За период со 2 по 22 июля 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" насчитали пеню в размере 163,5 миллионов гривен за несвоевременную уплату дивидендов в госбюджет.

Об этом говорится в расчетах Министерства развития экономики, который обнародовала экспертная организация StateWatch.

24 апреля 2019 года Кабмин издал распоряжение, которым утвердил распределение чистой прибыли НАК "Нафтогаз Украины" за 2018 год и размер годовых дивидендов, направляемых в государственный бюджет в размере 90% чистой прибыли в сумме 12,2 млрд грн.

"НАК "Нафтогаз Украины" ежегодно, не позднее 1 июля, должен платить дивиденды в государственный бюджет.

В этом году НАК "Нафтогаз Украины" было уплачено часть дивидендов суммой 8,1 млрд грн с нарушением сроков 22 июля. В связи с чем на сумму несвоевременно уплаченных дивидендов была начислена пеня в размере 163,5 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2019 года Минэкономики предложило Кабмину "срочно предоставить Минэкономики" документы для начисления НАК "Нафтогаз Украины" пени за несвоевременно уплаченные дивиденды в госбюджет.

Экономическая правда

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Нафтогаз Кабмин

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