ЄБРР виділив кошти Молдові для можливої купівлі газу у Нафтогаза

Уряд Молдови підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку, за яким країні нададуть акредитив на 50 мільйонів доларів для закупівлі газу у Нафтогазу, якщо транзит російського газу через територію України зупиниться.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми підписали угоду, яка забезпечить Молдову газом у якості резервного сценарію. Підкреслюю, це резервний варіант, який буде застосований тільки у випадку припинення транзиту газу через Україну", — повідомив прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку.

За його словами, 50 мільйонів доларів буде використано лише за умови, що транзит газу через Україну зупиниться, а у місцевої газової компанії "Молдова-газ" не буде коштів на пошук альтернативних шляхів закупівлі газу.

Як передбачається, Нафтогаз в межах угоди закупить на європейському ринку близько 400 млн куб м газу, який потім поставить до Молдови.



Нагадуємо:

Зараз Молдова імпортує газ за домовленностями з Газпромом, єдиний шлях російського газу до Молдови проходить через територію України.



Прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку заявив, що 12 грудня обговорить у Києві питання імпорту російського газу транзитом через Україну, а також можливість купівлі газу в Україні.

9 грудня Президент Володимир Зеленський за лаштунками Нормандської зустрічі в Парижі заявив журналістам, що Україна підпише договір із Росією про поставки газу "за кращими умовами, ніж до цього" – на період "десь посередині" між одним і десятьма роками.

4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.

18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

