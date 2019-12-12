ЄБРР виділив кошти Молдові для можливої купівлі газу у Нафтогаза
Уряд Молдови підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку, за яким країні нададуть акредитив на 50 мільйонів доларів для закупівлі газу у Нафтогазу, якщо транзит російського газу через територію України зупиниться.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні ми підписали угоду, яка забезпечить Молдову газом у якості резервного сценарію. Підкреслюю, це резервний варіант, який буде застосований тільки у випадку припинення транзиту газу через Україну", — повідомив прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку.
За його словами, 50 мільйонів доларів буде використано лише за умови, що транзит газу через Україну зупиниться, а у місцевої газової компанії "Молдова-газ" не буде коштів на пошук альтернативних шляхів закупівлі газу.
Як передбачається, Нафтогаз в межах угоди закупить на європейському ринку близько 400 млн куб м газу, який потім поставить до Молдови.
Нагадуємо:
Зараз Молдова імпортує газ за домовленностями з Газпромом, єдиний шлях російського газу до Молдови проходить через територію України.
Прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку заявив, що 12 грудня обговорить у Києві питання імпорту російського газу транзитом через Україну, а також можливість купівлі газу в Україні.
9 грудня Президент Володимир Зеленський за лаштунками Нормандської зустрічі в Парижі заявив журналістам, що Україна підпише договір із Росією про поставки газу "за кращими умовами, ніж до цього" – на період "десь посередині" між одним і десятьма роками.
4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".
Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.
18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.
25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.
"Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"