Молдова рассматривает импорт российского газа через Украину
Премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что 12 декабря обсудит в четверг в Киеве вопросы импорта российского газа транзитом через Украину, а также возможность покупки газа в Украине.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Целью рабочего визита в Киев, по его словам, является участие в заседании глав правительств стран ГУАМ.
"В ходе визита состоятся и двусторонние встречи. С премьер-министром Алексеем Гончаруком мы обсудим вопросы импорта газа в Молдову. У нас есть несколько вариантов снабжения республики газом даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину", - сказал Кику.
Он пояснил, что, кроме традиционного маршрута и реверсных поставок газа через Турцию, Болгарию и Румынию, Молдову рассматривает и возможность покупки газа у Украины.
"В случае кризисной ситуации государственному поставщику на рынке энергоресурсов компании Energocom будет поручено закупать природный газ у "Нафтогаза" и продавать его Moldovagaz. Это резервный вариант.
Moldovagaz будет обязана уведомить власти о невозможности поставок газа, но не позднее, чем за две недели до крайнего срока, что автоматически активирует этот резервный механизм", - сказал Кику.
Он отметил, что в этом случае необходимо будет изыскать дополнительные средства для оплаты газа.
"С этой целью мы ведем переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и готовы подписать с ним соглашение об открытии на выгодных условиях кредитной линии на 90 млн долларов", - сказал Кику.
Накануне на совещании в правительстве глава административного совета АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что договор с "Газпромом" о продлении срока действия действующего контракта на поставку газа в Молдову будет заключен до конца этого года.
По его словам, это будет сделано после переговоров с Украиной по вопросам реверсного поставки газа в случае, если Украина и Россия не договорятся о транзите газа и Молдова не сможет его получать по обычному маршруту.
"Газпром" заявляет, что в течение ближайших дней продолжит переговоры с Украиной по газу в двустороннем формате.
Европейская правда
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