Глава Минэкономики Тимофей Милованов считает, что ревальвация гривни до отметки 20 гривен за доллар в 2020 году маловероятна.

Об этом он сказал в интервью DW.

"Думаю, что 20 гривен за доллар - это маловероятно", - cказал министр.

По его словам, столь сильное укрепление украинской валюты все же возможно, но в случае, если в Украину поступит значительный объем иностранных инвестиций.

"Если к нам зайдет очень-очень много инвестиций - 10-20 миллиардов долларов - может быть, такой курс и будет", - заявил Милованов.

Он добавил, что в Кабмине прогнозируют, что в 2020 году в украинскую экономику поступит 3 или 6 млрд долларов инвестиций, в зависимости от сценария прогноза.

По его словам, укрепление гривни негативно влияет на экспортеров, поскольку падает конкурентоспособность их продукции. В то же время это явление положительно влияет на импортеров и украинцев в целом, ведь приводит к уменьшению темпов инфляции.

Напомним:

11 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,60 - 23,64 гривни за доллар.