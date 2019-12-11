Милованов: 20 гривень за долар — це малореально

Голова Мінекономіки Тимофій Милованов вважає, що ревальвація гривні до позначки 20 гривень за долар у 2020 році є малоймовірною.

Про це він сказав в інтерв'ю DW.

"Думаю, що 20 гривень за долар - це малореально", - cказав міністр.

За його словами, настільки сильне зміцнення української валюти все ж можливе, але у випадку, якщо в Україну надійде значний обсяг іноземних інвестицій.

"Якщо до нас зайде дуже-дуже багато інвестицій - 10-20 мільярдів доларів - то, можливо, такий курс і буде", - заявив Милованов.

Він додав, що у Кабміну прогнозують, що у 2020 році в українську економіку надійде 3 або 6 мільярдів доларів інвестицій, залежно від сценарію прогнозу.

За його словами, зміцнення гривні негативно впливає на експортерів, бо падає конкурентоздатність їхньої продукції. Водночас це явище позитивно впливає на імпортерів та українців загалом, адже призводить до зменшення темпів інфляції.

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