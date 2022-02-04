Количество спутников Starlink приближается к 2 тысячам

Что было раньше: SpaceX впервые в 2022 году вывела на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink.
Напомним: SpaceX отправила на орбиту американский спутник-шпион NROL-87 Национального разведывательного управления (NRO) США.
Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту еще 49 интернет-спутников Starlink.
Источник: SpaceX в twitter, трансляция SpaceX
Детали: 3 февраля SpaceX запустила в космос 49 интернет-спутников Starlink.
Спутники отправили в космос ракетой Falcon 9 из космического центра Кеннеди во Флориде.
Новая партия присоединилась к более чем 1 800 активным спутникам Starlink на орбите.
Что было раньше: SpaceX впервые в 2022 году вывела на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink.
Напомним: SpaceX отправила на орбиту американский спутник-шпион NROL-87 Национального разведывательного управления (NRO) США.
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