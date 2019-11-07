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Минфин: Вето Зеленского не ставит крест на законе о проверке субсидий

Четверг, 7 ноября 2019, 17:36

В Минфине заявили, что ветированный президентом Зеленским закон о верификации и мониторинге госвыплат заработает после того, как в него внесут технические правки.

Об этом заявил заместитель министра финансов Павел Ходаковский, передает пресс-служба ведомства.

"Президентское вето законопроекта по верификации вызвано чисто технической несогласованностью с заключительными положениями, которая скоро будет устранена. Я уверен, что парламент вскоре поддержит этот законопроект с предложением президента", - подчеркнул он.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский ветировал и направил обратно в Верховную Раду закон о верификации и мониторинге госвыплат, целью которого является повышение адресности государственных выплат и содействие развитию системы социального обеспечения.

Законом, в частности, предлагается ввести верификацию госвыплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий, других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Экономическая правда

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субсидии Минфин

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