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Зеленский ветировал закон о верификации пенсий и субсидий

Четверг, 7 ноября 2019, 15:55

Президент Владимир Зеленский ветировал и направил обратно в Верховную Раду закон о верификации и мониторинге госвыплат, целью которого является повышение адресности государственных выплат и содействие развитию системы социального обеспечения.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Законом, в частности, предлагается ввести верификацию госвыплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий, других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Закон также регулирует основные вопросы сбора, обработки и анализа информации, полученной от субъектов предоставления информации.

Планировалось, что верификация государственных выплат будет осуществляться в информационно-аналитической платформе путем применения комплекса мероприятий по сбору, проведению анализа и сравнению параметров информации.

Экономическая правда

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Зеленский субсидии

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