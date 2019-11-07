Мінфін: Вето Зеленського не ставить хрест на законі про перевірку субсидій

"Президентське вето законопроєкту по верифікації спричинене суто технічною неузгодженістю із прикінцевими положеннями, яка скоро буде усунута. Я певен, що парламент невдовзі підтримає цей законопроєкт із пропозицією президента", - підкреслив він.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський ветував та направив назад до Верховної Ради закон про верифікацію та моніторинг держвиплат, метою якого є підвищення адресності державних виплат та сприяння розбудові системи соціального забезпечення.

Законом, зокрема, пропонується ввести верифікацію держвиплат - пенсій, допомог, пільг, субсидій, стипендій, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Економічна правда