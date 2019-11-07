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Мінфін: Вето Зеленського не ставить хрест на законі про перевірку субсидій

Четвер, 7 листопада 2019, 17:36

У Мінфіні заявили, що ветований президентом Зеленським закон про верифікацію та моніторинг держвиплат запрацює після того, як до нього внесуть технічні правки.

Про це заявив заступник міністра фінансів Павло Ходаковський, передає пресслужба відомства.

"Президентське вето законопроєкту по верифікації спричинене суто технічною неузгодженістю із прикінцевими положеннями, яка скоро буде усунута. Я певен, що парламент невдовзі підтримає цей законопроєкт із пропозицією президента", - підкреслив він.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський ветував та направив назад до Верховної Ради закон про верифікацію та моніторинг держвиплат, метою якого є підвищення адресності державних виплат та сприяння розбудові системи соціального забезпечення.

Законом, зокрема, пропонується ввести верифікацію держвиплат - пенсій, допомог, пільг, субсидій, стипендій, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Економічна правда

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субсидії Мінфін

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