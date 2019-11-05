Независимые набсоветы Ощадбанка и Укрэксимбанка будут сформированы до конца года — Минфин

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что независимые наблюдательные советы Ощадбанка и Укрэксимбанка будут сформированы до конца 2019 года.

Об этом она сказала в интервью Экономической правде.

"Мы прекратили полномочия членов, которые не были согласованы Нацбанком, и в ближайшее время перезапустим этот отбор. Мы попросили HR-компании обзвонить и актуализировать всех кандидатов. Это позволит понять, остается ли желание у остальных претендентов из short list в такой ситуации принимать участие в конкурсе. Я очень надеюсь, что хорошие кандидаты согласятся и будут готовы дальше реформировать эту систему", - заявила Маркарова.

По ее словам, независимые наблюдательные советы Ощадбанка и Укрэксимбанка будут сформированы до конца 2019 года.

"Вообще Министерство финансов хотело бы провести все этапы отбора буквально за месяц. Это более важно для Ощадбанка, потому что там сейчас нет кворума. В Укрэксимбанке нужно заменить двух членов, но наблюдательный совет продолжает действовать. Он недоукомплектован, но кворум есть. Наблюдательный совет Ощадбанка нужно выбрать в кратчайшие сроки, потому что в конце года возникает много вопросов, которые должен решать наблюдательный совет, в том числе утверждение отчета банка", - сообщила Маркарова.

Министр прокомментировала конфликт между НБУ и менеджментом Ощадбанка.

"Кандидатов в наблюдательные советы Ощадбанка и Укрэксимбанка выбирали лучшие HR-компании. Они проверяли кандидатов на предмет конфликтов интересов, других критериев и выбрали лучших из нашего short list. НБУ не согласовал пять кандидатов в наблюдательный совет Ощадбанка и двух - Укрэксимбанка", - рассказала Маркарова.

"У нас может быть своя точка зрения по некоторым из этих кандидатов, но у Национального банка есть свои полномочия. К сожалению, когда Нацбанк не согласовывает, у нас нет возможности продолжать дискуссию. Мы можем только перезапустить процесс отбора и отобрать новых кандидатов. Именно это мы и сделали", - заявила министр финансов.

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Экономическая правда