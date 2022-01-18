Ощадбанк запустил кассовый аппарат в смартфоне и снизил тариф на эквайринг

Фото: ощадбанк

Государственный Ощадбанк запустил терминал и программное РРО в смартфоне через мобильное приложение ОщадPAY, банк предлагает единый тариф для подключения эквайринга с использованием ОщадPAY – 1,7%.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Ощадбанк первым среди банков начал снабжать торговцев сервисом фискализации безналичных оплат и оплат наличными через программное РРО, используя смартфон, что стало обязательным для большинства ФЛП на едином налоге 2-4 групп с 1 января 2022 года.

Эту функцию банк добавил в ОщадPAY - приложение для бизнес-клиентов, которое дает возможность без дополнительного оборудования использовать смартфон, имеющий NFC-модуль на базе Android версии 8.0 или выше, как торговый POS-терминал", - говорится в сообщении.

Сервис фискализации разработан и поддерживается компанией УКР.ПЭЙ.

Банк предлагает единый тариф для подключения эквайринга с использованием ОщадPAY - 1,7% суммы сделки без дополнительных платежей при условии зачисления платежей на счет в банке. Подключение ПРРО в рамках пилотного периода бесплатно.

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Напоминаем:

Государственный ПриватБанк установил с 15 января 2022 года для бизнес-клиентов единый базовый размер комиссии за услуги эквайринга в торговых точках (приема платежей по банковским картам) в размере 1,8%.

В Нацбанке констатировали соблюдение международными платежными системами Visa и Masterсard договоренностей по снижению комиссий интерчейндж.

Компания Mastercard с 26 ноября вводит в действие новые уменьшенные размеры межбанковских ставок (интерчейндж) в Украине согласно решению Антимонопольного комитета (АМКУ).

Антимонопольный комитет разрешил платежным системам Mastercard и Visa выполнить меморандум об уменьшении межбанковской ставки.

Антимонопольный комитет возбудил дело о предоставлении разрешения компаниям Mastercard и Visa на выполнение меморандума по НБУ по снижению межбанковских ставок (интерчейндж).

НБУ совместно с международными платежными системами Visa и Mastercard будут работать над усилением конкуренции на платежном рынке Украины – соответствующий меморандум подписали представители Нацбанка, Visa и Mastercard.

Из-за меморандума между Нацбанком, Visa и Mastercard, предполагающего снижение ставок интерчейндж, вскоре размер кэшбека может значительно сократиться.

В Антимонопольном комитете ранее раскритиковали идею установить предельные размеры комиссионного вознаграждения и интерчейнджа.

Экономическая правда