Гончарук возглавил комиссию по вопросам защиты бизнеса

Премьер-министр Алексей Гончарук возглавил созданную 16 октября комиссию по защите бизнеса, вместе с Гончаруком в состав комиссии войдут 10 человек.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

Согласно документу, секретарем Комиссии будет советник премьера. Также в состав Комиссии войдут заместитель министра юстиции, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, заместитель главы МВД, заместитель директора ГБР, а также по согласованию бизнес-омбудсмен, секретарь Национального инвестиционного совета, заместитель главы СБУ и заместитель директора НАБУ.

В постановлении говорится, что Комиссия создана для улучшения бизнес-климата в Украине и создания условий для привлечения инвестиций, путем защиты бизнеса от незаконного влияния представителей власти.

Комиссия разработает требования к обращениям (жалобам). Перед непосредственным рассмотрением комиссией, жалобу будет предварительно оценивать бизнес-омбудсмен. Для этого отведен максимальный срок - три рабочих дня.

Затем обращения рассматриваются комиссией, а решение (при необходимости) публикуется на официальном сайте Кабмина.

Полномочия комиссии позволяют ей инициировать привлечение к ответственности за нарушение норм законодательства представителей госорганов, органов местного самоуправления и должностных лиц.

Напомним:

Кабинет министров на заседании 16 октября создал комиссию по вопросам защиты бизнеса - орган будет проводить анализ состояния дел и причин возникновения проблем у бизнеса в процессе реализации государственной политики.

Экономическая правда